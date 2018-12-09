"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Ньюкасла" в добавленное время

"Вулверхэмптон" одержал выездную победу над "Ньюкаслом", забив решающий гол на 94-й минуте.

Счет в игре открыли гости. На 17-й минуте отличился Диогу Жота. Спустя шесть минут "Ньюкасл" выровнял положение. Голом отметился Айосе Перес, ассистировал ему бывший форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон. Почти весь второй тайм "сороки" провели в меньшинстве: на 57-й минуте в их составе удалился ДеАндре Йедлин. В добавленное время "Вулверхэмптон" вырвал победу, благодаря голу защитника Мэтта Доэрти.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:2 (1:1)

Голы: Жота, 17 (0:1). Перес, 23 (1:1). Доэрти, 90+4 (1:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес (Манкильо, 46), Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 86), Атсу (Кенеди, 89), Перес.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Невеш, Саисс (Хименес, 60), Траоре, Элдер Кошта (Жоау Моутинью, 76), Жота (Гиббс-Уайт, 61).

Предупреждения: Ки Сон Ен, 18. Доэрти, 33. Элдер Кошта, 65. Коади, 72. Жота, 73. Беннетт, 80. Кларк, 90+6.

Удаление: Йедлин, 57.

Судья: Дин.

9 декабря. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

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