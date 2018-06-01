"Вулверхэмптон" выкупил Боли и Афобе

Защитник Вилли Боли и нападающий Беник Афобе продолжат карьеру в "Вулверхэмптоне", информирует официальный сайт клуба. "Волки" выкупили Боли у "Порту", а Афобе – у "Уотфорда"​.

За обоих игроков было заплачено по 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает BBC. В минувшем сезоне футболисты выступали за "Вулверхэмптон" на правах аренды. Боли провел провел 36 матчей в чемпионшипе, забив 3 гола. Афобе принял участие в 16 матчах и отметился 6 забитыми мячами.

"Вулверхэмптон" одержал победу в чемпионшипе и напрямую вышел в премьер-лигу.