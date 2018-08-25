"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити". Компани проведет 250-й матч в премьер-лиге

Матч третьего тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" станет для капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани 250-м в премьер-лиге.
.@VincentKompany сегодня выступает в юбилейном 2⃣5⃣0⃣ матче Премьер-лиги. Желаем удачи! 🙌🙌– Manchester City (@ManCityRU) 25 августа 2018 г.
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Состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Сильва, Гюндоган, Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Коади, Беннетт, Боли, Дохерти, Невеш, Моутинью, Джонии, Жота, Хименес, Коста.
Матч начнется в 14.30 по Москве.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/