"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити". Компани проведет 250-й матч в премьер-лиге

Матч третьего тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" станет для капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани 250-м в премьер-лиге.

Состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Сильва, Гюндоган, Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Коади, Беннетт, Боли, Дохерти, Невеш, Моутинью, Джонии, Жота, Хименес, Коста.

Матч начнется в 14.30 по Москве.