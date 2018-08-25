14:04 | Футбол — Англия

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити". Компани проведет 250-й матч в премьер-лиге


Матч третьего тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" станет для капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани 250-м в премьер-лиге.

 

Состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Сильва, Гюндоган, Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Коади, Беннетт, Боли, Дохерти, Невеш, Моутинью, Джонии, Жота, Хименес, Коста.

Матч начнется в 14.30 по Москве.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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