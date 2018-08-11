"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью, Ришарлисон сделал дубль

"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Англии. В составе гостей дубль сделал Ришарлисон.

У "волков" голы в активе Рубена Невеша и Рауля Хименеса. "Ириски" играли в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Фила Ягелки.

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1-й тур

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:2 (1:1)

Голы: Ришарлисон, 17 (0:1). Невеш, 44 (1:1). Ришарлисон, 67 (1:2). Хименес, 80 (2:2).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 76), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 85), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Бонатини, 71), Жота.

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 43), Гей, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 82), Ришарлисон (Динь, 86).

Предупреждение: Ришарлисон, 14.

Удаление: Ягелка (Эвертон), 40.

Судья: Поусон.

11 августа. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".