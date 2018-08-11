"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью, Ришарлисон сделал дубль

"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Англии. В составе гостей дубль сделал Ришарлисон.
У "волков" голы в активе Рубена Невеша и Рауля Хименеса. "Ириски" играли в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Фила Ягелки.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
1-й тур
"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:2 (1:1)
Голы: Ришарлисон, 17 (0:1). Невеш, 44 (1:1). Ришарлисон, 67 (1:2). Хименес, 80 (2:2).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 76), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 85), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Бонатини, 71), Жота.
"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 43), Гей, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 82), Ришарлисон (Динь, 86).
Предупреждение: Ришарлисон, 14.
Удаление: Ягелка (Эвертон), 40.
Судья: Поусон.
11 августа. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/