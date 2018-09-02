Вудворд хотел вернуть Роналду в "МЮ". Но Моуринью был против

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд хотел вернуть в команду нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Daily Mail, возможность возвращения португальца обсуждалась с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью, однако тот настаивал на отсутствии проблем в атаке. Моуринью хотел, чтобы средства, которые Вудворд хотел потратить на Роналду, были инвестированы в укрепление обороны. Речь шла о сумме 117 миллионов евро и зарплате 30 миллионов евро в год.

Из-за противоречий Моуринью и Вудворда "МЮ" не вступил в борьбу за Роналду, который летом сменил "Реал" на "Ювентус". В то же время "Юнайтед" не успел вложиться и в усиление обороны, поскольку трансферное окно в Англии закрылось перед стартом чемпионата страны.