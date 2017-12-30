Все голы Кейна в премьер-лиге в 2017 году за 60 секунд

Официальный Твиттер "Тоттенхэма" опубликовал видео со всеми голами, которые забил нападающий Харри Кейн в чемпионате Англии в 2017 году. Ровно за одну минуту можно увидеть все 39 точных ударов форварда "шпор" в премьер-лиге. Этот результат стал рекордным в истории турнира.
Напомним, всего на счету Кейна в 2017 году 56 голов за клуб и сборную Англии. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром уходящего года, опередив аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и уругвайского форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.
3️⃣9️⃣ @premierleague goals in 2017!– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 декабря 2017 г.
Relive @HKane's record-breaking year in 6️⃣0️⃣ seconds! 🙌#COYS pic.twitter.com/OZUDkpJcVr
Serenky25
Отличный нападающий с поставленным ударом. Надо брать.
16:32
NapoliFC
У него есть еще удар отличный.
15:14
Очень плохой мальчик
Такой техники,как у Месси и Неймара у него конечно,нет.Есть только голевое чутье и умение правильно выбрать позицию,как это делал Томас Мюллер в Баварии в свои лучшие годы. Думаю,в чемпионате Италии этого перехваленного Кейна защитники съели бы с руками и ногами,и не поперхнулись.
13:42