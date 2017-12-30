Все голы Кейна в премьер-лиге в 2017 году за 60 секунд

Официальный Твиттер "Тоттенхэма" опубликовал видео со всеми голами, которые забил нападающий Харри Кейн в чемпионате Англии в 2017 году. Ровно за одну минуту можно увидеть все 39 точных ударов форварда "шпор" в премьер-лиге. Этот результат стал рекордным в истории турнира.

Напомним, всего на счету Кейна в 2017 году 56 голов за клуб и сборную Англии. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром уходящего года, опередив аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и уругвайского форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.