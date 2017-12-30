13:10 | Футбол — Англия

Все голы Кейна в премьер-лиге в 2017 году за 60 секунд

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Официальный Твиттер "Тоттенхэма" опубликовал видео со всеми голами, которые забил нападающий Харри Кейн в чемпионате Англии в 2017 году. Ровно за одну минуту можно увидеть все 39 точных ударов форварда "шпор" в премьер-лиге. Этот результат стал рекордным в истории турнира.

Напомним, всего на счету Кейна в 2017 году 56 голов за клуб и сборную Англии. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром уходящего года, опередив аргентинского нападающего "Барселоны"  Лионеля Месси и уругвайского форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Отличный нападающий с поставленным ударом. Надо брать.

16:32

NapoliFC

У него есть еще удар отличный.

15:14

Очень плохой мальчик

Такой техники,как у Месси и Неймара у него конечно,нет.Есть только голевое чутье и умение правильно выбрать позицию,как это делал Томас Мюллер в Баварии в свои лучшие годы. Думаю,в чемпионате Италии этого перехваленного Кейна защитники съели бы с руками и ногами,и не поперхнулись.

13:42