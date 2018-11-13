Все деньги, собранные на прощальном матче Руни в сборной Англии, пойдут на благотворительность

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни выразил радость по поводу того, что сыграет прощальный матч за сборную Англии. Товарищеская игра с США на "Уэмбли", которая запланирована на 15 ноября, станет для Руни 120-й в национальной команде.

– Это большая честь, что мне дали такую возможность, – цитирует AFP Руни. – Это очень важный матч для меня. А собранные деньги будут переданы детским благотворительным организациям. Это очень подходящий момент, чтобы встретиться на "Уэмбли" со своими партнерами по сборной, увидеться с тренерами. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они мне оказывали на протяжении всей карьеры.