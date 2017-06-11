Время начала матчей премьер-лиги может быть скорректировано ради Азии

Руководство премьер-лиги рассматривает вариант с переносом времени начала воскресных матчей. Как утверждает Daily Mail, с сезоня-2019/20 матчи по воскресеньям могут начинаться в 11.30 и 12.00 по местному времени. Такое решение продиктовано выходом на азиатский рынок. Предложение будет изучено перед подписанием нового трехлетнего контракта на телеправа чемпионата Англии.

Напомним, ранее появилась информация, что по аналогичным причинам руководство чемпионата Франции может изменить начало центральных матчей туров.