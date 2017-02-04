10:40 | ФУТБОЛ — Англия

Вратарь "Вест Хэма" забил гол на тренировке после эффектного прохода

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Вратарь "Вест Хэма" Адриан продемонстрировал навыки нападающего во время тренировки. Во время занятия на маленьком поле он в один момент подхватил мяч, совершил эффектный проход и поразил ворота Даррена Рэндолфа. Адриан в текущем сезоне проиграл конкуренцию Рэндолфу и не выходил на поле в чемпионате Англии с начала ноября.

Видео гола выложил сам Адриан в своем твиттере.

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Материалы REN-TV

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