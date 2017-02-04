Вратарь "Вест Хэма" забил гол на тренировке после эффектного прохода

Вратарь "Вест Хэма" Адриан продемонстрировал навыки нападающего во время тренировки. Во время занятия на маленьком поле он в один момент подхватил мяч, совершил эффектный проход и поразил ворота Даррена Рэндолфа. Адриан в текущем сезоне проиграл конкуренцию Рэндолфу и не выходил на поле в чемпионате Англии с начала ноября.
Видео гола выложил сам Адриан в своем твиттере.
Saves,more saves and...ejem ejem be careful amigo @aarbeloa17 don't press me too quick😂What a goal💪🏻🇪🇸 #tikitaka #goaloftheyear #detallitos pic.twitter.com/gvAxEks4NG– Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) 2 февраля 2017 г.