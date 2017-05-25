Вратарь сборной Австрии Маннингер завершил карьеру

Вратарь "Ливерпуля" Алекс Маннингер объявил о завершении карьеры. 39-летний австриец сделает это после истечения нынешнего контракта с "красными", рассчитанного до конца сезона.

– Честно говоря, изначально я не собирался заявлять об этом официально, но потом подумал, что сообщить о таком через официальный сайт было бы неплохим жестом, – цитирует пресс-служба "Ливерпуля" Маннингера. – Я думал об этом на протяжении пары месяцев и принял решение, что не буду ждать лета и думать, будут ли у меня еще предложения. Я завершаю карьеру на столь высоком уровне, о котором и не мечтал.

За свою карьеру Маннингер поиграл за "Арсенал", "Фиорентину", "Зальцбург", "Ювентус", "Аугсбург". В составе "канониров" он выигрывал чемпионат и Кубок Англии, со "Старой синьорой" – серию А. Также на счету голкипера 34 матча в составе сборной Австрии.

Отметим, что после перехода в "Ливерпуль" минувшим летом Маннингер оказался в роли третьего вратаря и ни разу не появлялся на поле.