Вратарь "Саттона", который весит 125 кг, смущен интересом к нему перед игрой с "Арсеналом"

Вратарь "Саттона" Уэйн Шоу признался, что после выхода его команды в 1/8 финала Кубка Англии, где клуб встретится с "Арсеналом", он стал популярным. Необычно то, что Шоу 46 лет и он имеет значительный избыточный вес – около 125 кг.

– Мы шутили с ребятами по этому поводу, – цитирует Squawka Шоу. – Я работаю в клубе, помогаю создавать нужную атмосферу. Надеюсь, что предстоящая игра сплотит нас и наших болельщиков еще больше. Ко мне и раньше иногда проявляли особое внимание. Но сейчас это вышло на новый уровень. Хотя я в матче предыдущего раунда просто сидел на скамейке. Очевидно, что мое попадание в объектив телекамер в мои 45 лет и при моем-то избыточном весе привлекло внимание многих во всем мире. Со мной даже связывались люди, которые имеют лишний вес. Они спрашиваю, как можно добиться чего-то подобного, попробовать себя в роли вратаря. Это вдохновляет и смущает меня.

Впереди у нас великий матч с "Арсеналом". Думаю, если не пропустим в течение пяти минут, это уже будет хорошо. Это просто мечта для нас. Надеюсь, ребята избавятся от нервов и получат удовольствие перед многомиллионной аудиторией телезрителей. До сих пор не могу поверить, что будем играть с "Арсеналом".