Вратарь "Саттона", евший пирог во время матча, может быть дисквалифицирован

Вратарь клуба пятого английского дивизиона "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу может быть дисквалифицирован за нарушение запрета на участие в тотализаторе, сообщает Daily Mirror. Во время игры 1/8 финала Кубка Англии против "Арсенала" (0:2) 125-килограммовый голкипер решил подкрепиться пирогом. В одной из букмекерских контор принимали ставки на то, что Шоу будет есть на скамейке запасных, и его друзья сделали ставку на это событие. Правила запрещают спортсменам не только делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.

По словам Шоу, он действительно сказал своим друзьям, что может перекусить во время игры, но подчеркнул, что сделал это в шутку и не знал по поводу тотализатора.

- Пара друзей сделали небольшие ставки, максимум, они компенсировали стоимость билета, - выразил мнение Шоу.

Стоит отметить, что ставки на поедание вратарем пирога принимались в букмекерской конторе, с которой "Саттон Юнайтед" заключил партнерское соглашение на игру с лондонцами.