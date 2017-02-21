Вратарь "Саттона", евший пирог во время матча, может быть дисквалифицирован

Вратарь клуба пятого английского дивизиона "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу может быть дисквалифицирован за нарушение запрета на участие в тотализаторе, сообщает Daily Mirror. Во время игры 1/8 финала Кубка Англии против "Арсенала" (0:2) 125-килограммовый голкипер решил подкрепиться пирогом. В одной из букмекерских контор принимали ставки на то, что Шоу будет есть на скамейке запасных, и его друзья сделали ставку на это событие. Правила запрещают спортсменам не только делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.
По словам Шоу, он действительно сказал своим друзьям, что может перекусить во время игры, но подчеркнул, что сделал это в шутку и не знал по поводу тотализатора.
- Пара друзей сделали небольшие ставки, максимум, они компенсировали стоимость билета, - выразил мнение Шоу.
Стоит отметить, что ставки на поедание вратарем пирога принимались в букмекерской конторе, с которой "Саттон Юнайтед" заключил партнерское соглашение на игру с лондонцами.
Wayne Shaw, Sutton United's reserve goalkeeper, eating a pie on the bench might be the greatest thing I've ever seen a footballer do. pic.twitter.com/a3QsNMcR1y– The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 20 февраля 2017 г.
баламошка
Дебилизм. Их, видимо, толсяк больше заботит, чем глобализация.
15:32