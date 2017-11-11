Вратарь "Манчестер Сити" вызван в сборную Англии

Вратарь "Манчестер Сити" Ангус Ганн вызван в сборную Англии на товарищеский матч с Бразилией, информирует Твиттер "Трех львов". 21-летний голкипер еще не играл за основной состав "горожан". Этот сезон он проводит в аренде в "Норвиче" (19 матчей).

В составе национальной команды он заменит Джека Батленда, который на тренировке сломал палец. В пятницу Ганн сыграл за молодежную сборную Англии в матче против Украины (2:0).

Отметим, что на счету отца Ганна - Брайана 6 матчей за сборную Шотландии.

Матч Англия - Бразилия пройдет во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли". Начало встречи - в 23.00 (мск).