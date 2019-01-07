Вратарь "Кристал Пэлас" изобразил Гитлера, но не признает этого

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0) попал в щекотливую ситуацию, из-за которой ему пришлось оправдываться.

На одном из фото, сделанном его одноклубником Максом Майером, Хеннесси вскинул правую руку в нацистском приветствии, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.

По словам Хеннесси, ничего подобного он не имел в виду и это чистая случайность.

– Вчера вечером я ужинал с одноклубниками, и мы сделали групповое фото, – написал Хеннесси в Твиттере. – Я лишь взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото. Я крикнул ему, чтобы он уже скорее делал фото. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы мои слова он лучше услышал.

Позже я понял, что на фото все выглядит так, как будто я делаю совершенно неприемлемое приветствие. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого, это чисто случайное совпадение. Всем мир и любовь.