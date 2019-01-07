Вратарь "Кристал Пэлас" изобразил Гитлера, но не признает этого

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0) попал в щекотливую ситуацию, из-за которой ему пришлось оправдываться.
На одном из фото, сделанном его одноклубником Максом Майером, Хеннесси вскинул правую руку в нацистском приветствии, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.
По словам Хеннесси, ничего подобного он не имел в виду и это чистая случайность.
– Вчера вечером я ужинал с одноклубниками, и мы сделали групповое фото, – написал Хеннесси в Твиттере. – Я лишь взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото. Я крикнул ему, чтобы он уже скорее делал фото. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы мои слова он лучше услышал.
Позже я понял, что на фото все выглядит так, как будто я делаю совершенно неприемлемое приветствие. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого, это чисто случайное совпадение. Всем мир и любовь.
Wayne Hennessey trying to claim he WASNT doing the "Hitler" in this photo.........errrrrrr yeah alright Wayne 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xbufGeGW3M– Kev.I.N (@kevjohnson77) 7 января 2019 г.