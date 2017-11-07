Вратарь "Челси" покинет клуб из-за проблем с разрешением на работу

Вратарь "Челси" Матей Делач принял решение уйти из клуба в связи с тем, что ему не удалось получить разрешение на работу. Права на 25-летнего боснийца принадлежат "синим" с 2009 года, но на это время он не провел за основной состав лондонцев ни одного официального матча.

Отметим, что Делач находится в "Челси" дольше, чем любой другой действующий игрок команды Антонио Конте.

- Скоро придет время покинуть "Челси", - цитирует Делача SportSport. - Многие спрашивают меня, сожалею ли я о том, что перешел в "Челси" в столь юном возрасте, а не выбрал более скромный клуб. Но это не так. Проблема была не в моем уровне. В клубе верили в меня, продлевали контракт несколько раз, но проблемой стало разрешение на работу.

С 2009 года голкипер ежегодно уходил в аренду. За это время он выступал за хорватский "Интер" (Запрешич), голландский "Витесс", чешское "Динамо" (Ческе-Будеевице), португальскую "Виторию", сербскую "Войводину", боснийское "Сараево", французский "Арль-Авиньон" и бельгийский "Мускрон-Перювельз".