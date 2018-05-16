Врачи спасли жизнь сына Давида Сильвы

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва в Твиттере сообщил, что его сын Матео выписан из больницы. Ребенок появился на свет в конце 2017 года, роды были преждевременными. Все это время врачи боролись за жизнь сына футболиста.

"Мы наконец-то возвращаемся домой! Мы бесконечно благодарны потрясающей команде педиатров из отделения интенсивной терапии госпиталя Каса-де-Салюд за их профессионализм и гуманное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!"

В этом сезоне Сильва провел в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок лиги. Он провел за "горожан" 40 матчей, забив 10 мячей и сделав 13 голевых передач. Отметим, что в конце прошлого года главный тренер команды Хосеп Гвардьола разрешил своему игроку пропустить несколько игр, чтобы он мог находиться рядом с сыном, который боролся за свою жизнь.