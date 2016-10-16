13:08 | ФУТБОЛ — Англия

Врачи определят диагноз травмы Алдервейрелда в течение 48 часов

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Главный тренер "Тоттенхема" Маурисио Покеттино сообщил, что защитник команды Тоби Алдервейрелд травмировал ногу в выездном матче 8-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:1). По словам специалиста, более подробная информация о степени серьезности повреждения бельгийца появится в течение 48 часов.

– Алдервейрелд повредил ногу, – цитирует пресс-служба лондонской команды Покеттино. – У него был серьезный ушиб. Сейчас трудно сказать что-то конкретное о его повреждении, для определения диагноза медикам понадобится около двух суток.

 

 

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