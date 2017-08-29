Врач сборной Бразилии: "Коутинью здоров, он просто хочет в "Барселону"

Врач сборной Бразилии Мишель Симони рассказал о том, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью готов сыграть за национальную команду. По его словам, бразилец здоров, но испытывает стресс в связи с неопределенностью.

- Коутинью сейчас напряжен, но у него нет травмы, - цитирует AS Симонии. - Он сможет сыграть за сборную Бразилии. У него стрессовая ситуация - нет определенности с будущим. Он не знает, за какой клуб будет выступать в будущем. Коутинью хочет в "Барселону".