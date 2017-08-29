Врач сборной Бразилии: "Коутинью здоров, он просто хочет в "Барселону"

Врач сборной Бразилии Мишель Симони рассказал о том, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью готов сыграть за национальную команду. По его словам, бразилец здоров, но испытывает стресс в связи с неопределенностью.
- Коутинью сейчас напряжен, но у него нет травмы, - цитирует AS Симонии. - Он сможет сыграть за сборную Бразилии. У него стрессовая ситуация - нет определенности с будущим. Он не знает, за какой клуб будет выступать в будущем. Коутинью хочет в "Барселону".
gruzovik62
)))))))))))
10:17
Склифосовский Н. В.
У меня тоже стресс, возьмите меня в Барселону, а вдруг пригожусь. Я не гордый положите мне ЗП порядка 30 лямов в месяц. А еще я крестиком вышивать умею.
10:11