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09:48 | Футбол — Англия

Врач сборной Бразилии: "Коутинью здоров, он просто хочет в "Барселону"

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Врач сборной Бразилии Мишель Симони рассказал о том, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью готов сыграть за национальную команду. По его словам, бразилец здоров, но испытывает стресс в связи с неопределенностью.

- Коутинью сейчас напряжен, но у него нет травмы, - цитирует AS Симонии. - Он сможет сыграть за сборную Бразилии. У него стрессовая ситуация - нет определенности с будущим. Он не знает, за какой клуб будет выступать в будущем. Коутинью хочет в "Барселону".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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gruzovik62

)))))))))))

10:17

Склифосовский Н. В.

У меня тоже стресс, возьмите меня в Барселону, а вдруг пригожусь. Я не гордый положите мне ЗП порядка 30 лямов в месяц. А еще я крестиком вышивать умею.

10:11