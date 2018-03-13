22:15 | Футбол — Англия

"Вот, получите!". Мостовой ответил, плевал ли он в Каррагера

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Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой отметил, что не плевал в экс-защитника "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА (3:1), который состоялся 24 ноября 1998 года в Виго.

– Нет, конечно, я в него не плевал, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Мостовой. – Мы их "возили". А Каррагеру видимо была дана установка, что надо играть со мной персонально. Он всю игру меня держал и толкал. Когда мне удалось забить, я подбежал к нему и сказал "Вот, получите то, что вы заслуживали!" и все. Никакого плевка не было.

Напомним, что Каррагер, отстраненный от участия в эфире канала Sky Sports за плевок в открытое окно машины, в которой находилась 14-летняя девочка, сказал, что в него плевал Мостовой.

Джейми Каррагер: "В меня плевали однажды. Это был Мостовой"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Marchisio

Пукнуть надо было!

23:09

Паснаход

Он девочке моральную травму нанёс. Пусть она плюнет ему в рожу в ответку! Тогда можно допускать до эфира.

22:59

Blind.Piew

Стормозил Каррагер. Надо было сказать, что в него когда-то плевал Путин... и через слюну заразил. Тут бы сомнений не возникло.

22:28

NapoliFC

Каррагер верблюд, еще и в ребенка.

22:25

ValeraK

Каррагер плюнул в окно машины с девочкой, чтобы очиститься от плевка Мостового 20-летней давности))

22:22

shpasic

так Каррагер ещё и обманщик))

22:19

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