"Вот Генрих, которого мы знаем и любим!" Фанаты "МЮ" - об игре Мхитаряна в матче против "Тоттенхэма"

Фанаты "Манчестер Юнайтед" в социальных сетях издеваются над бывшим игроком комнады Генрихом Мхитаряном, который зимой перешел в "Арсенал" в обмен на Алексиса Санчеса. Сегодня, 10 февраля, 29-летний армянский хавбек принял участие в матче против "Тоттенхэма" (0:1). Он не отметился результативными действиями и на 65-й минуте был заменен на Алекса Ивоби.
"Мхитарян - это 0 из 10! Но это ничего, ребята - у него три ассиста в матче с "Эвертоном" большого Сэма", - написал пользователь Твиттера под ником PogbesqueV3.
Полчаса в дерби северного Лондона и, похоже, настоящий Мхитарян вернулся. Легко теряет мячи", - отметил hesham786.
"Вот Мхитарян, которого мы знаем и любим!", - добавил utdxtra.
sidnet78
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