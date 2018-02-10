"Вот Генрих, которого мы знаем и любим!" Фанаты "МЮ" - об игре Мхитаряна в матче против "Тоттенхэма"

Фанаты "Манчестер Юнайтед" в социальных сетях издеваются над бывшим игроком комнады Генрихом Мхитаряном, который зимой перешел в "Арсенал" в обмен на Алексиса Санчеса. Сегодня, 10 февраля, 29-летний армянский хавбек принял участие в матче против "Тоттенхэма" (0:1). Он не отметился результативными действиями и на 65-й минуте был заменен на Алекса Ивоби.

"Мхитарян - это 0 из 10! Но это ничего, ребята - у него три ассиста в матче с "Эвертоном" большого Сэма", - написал пользователь Твиттера под ником PogbesqueV3.

Полчаса в дерби северного Лондона и, похоже, настоящий Мхитарян вернулся. Легко теряет мячи", - отметил hesham786.

"Вот Мхитарян, которого мы знаем и любим!", - добавил utdxtra.

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