Восемь бывших и действующих тренеров английской премьер-лиги уличены в коррупции

Британское издание The Telegraph опубликовало новые итоги десятимесячного расследования коррупционных схем в футболе. Журналисты под видом сотрудников вымышленной азиатской компании добивались встреч со многими известными агентами, тренерами и чиновниками, в том числе с Сэмом Эллардайсом, который в понедельник был уволен с поста наставника национальной сборной Англии из-за результатов первой части расследования.

На этот раз газета опубликовала разговор с агентом Пино Пальярой, который был отстранен от работы в футболе на пять лет из-за скандала, связанного с договорными матчами в 2005 году. Пальяра поведал, что восемь бывших и действующих тренеров клубов премьер-лиги имеют отношение к коррупции.

"Я всегда могу положиться на жадность английских тренеров, хотя раньше полагал, что итальянцы более коррумпированы, – цитирует Пальяру The Telegraph. – В ходе одной из встреч с известным английским специалистом мы затронули тему трансферов, и он спросил меня о том, может ли он рассчитывать на "чашечку кофе", намекая на взятку".

Пальяра назвал имена восьми тренеров, а также трех футболистов, которые давали откаты тренеру, чтобы тот требовал у руководства повышения их зарплаты. The Telegraph пока не публикует имена этих людей, потому что хочет сначала передать всю информацию Футбольной ассоциации. (Гоша ЧЕРНОВ)