Восемь бывших и действующих тренеров английской премьер-лиги уличены в коррупции

Британское издание The Telegraph опубликовало новые итоги десятимесячного расследования коррупционных схем в футболе. Журналисты под видом сотрудников вымышленной азиатской компании добивались встреч со многими известными агентами, тренерами и чиновниками, в том числе с Сэмом Эллардайсом, который в понедельник был уволен с поста наставника национальной сборной Англии из-за результатов первой части расследования.
На этот раз газета опубликовала разговор с агентом Пино Пальярой, который был отстранен от работы в футболе на пять лет из-за скандала, связанного с договорными матчами в 2005 году. Пальяра поведал, что восемь бывших и действующих тренеров клубов премьер-лиги имеют отношение к коррупции.
"Я всегда могу положиться на жадность английских тренеров, хотя раньше полагал, что итальянцы более коррумпированы, – цитирует Пальяру The Telegraph. – В ходе одной из встреч с известным английским специалистом мы затронули тему трансферов, и он спросил меня о том, может ли он рассчитывать на "чашечку кофе", намекая на взятку".
Пальяра назвал имена восьми тренеров, а также трех футболистов, которые давали откаты тренеру, чтобы тот требовал у руководства повышения их зарплаты. The Telegraph пока не публикует имена этих людей, потому что хочет сначала передать всю информацию Футбольной ассоциации. (Гоша ЧЕРНОВ)
Al Rains
Отвлекают внимание от чего то более мерзкого и противозаконного...знаем мы этих англо-саксов...потом начнётся "ахх, ты воровал... а я не знала...и ворованное носила"
16:14