Во Франции подтвердили, что на борту пропавшего самолета был форвард "Кардиффа" Сала

Французское управление гражданской авиации подтвердило, что на борту пропавшего над Ла Маншем самолете находился нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Как сообщает АР, всего на борту частного самолета было два человека.

Напомним, что самолет, направлявшийся из Нанта в Кардифф, пропал накануне вечером. Поисково-спасательная операция, проводимая Великобританией и Францией, результата пока не дала. Поиск ведется около Нормандских островов.

28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" три дня назад за 20 миллионов евро.