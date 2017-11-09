Вместо кругов на полях в Британии обнаружили огромную надпись LFC. Фото

На полях Шропшира была обнаружена огромная аббревиатура LFC (название "Ливерпуля"). Размеры букв составляют от 85 до 95 метров, а вся надпись занимает примерно ту же площадь, что и стадион "Энфилд".

– Возможно, в этом районе живет фанат "Эвертона", который имеет спальню с видом на этот холм и друга-фаната "Ливерпуля" с замечательным чувством юмора! – цитирует The Telegraph картографа Дэнни Хеймана. – Это один из самых необычных способов показать поддержку команде, которую я когда-либо видел! Думаю, что мы можем спокойно исключить причастность к этому пришельцев.

Если эта надпись – работа болельщиков "Ливерпуля", они не станут первыми фанатами, пожелавшими увековечить свою любовь к клубу. Так, поклонники "Манчестер Юнайтед" признавали, что оставили красный свитер под бетоном во время работы на стадионе "Этихад", принадлежащем "Манчестер Сити".

А еще одна группа болельщиков "Ливерпуля", работавших в доме экс-игрока "красных дьяволов" Гэри Невилла, утверждает, что они закопали клубный шарф под его бассейном.