Власти Саудовской Аравии подарили Салаху землю в Мекке

Власти Саудовской Аравии подарили участок земли в священном городе Мекка нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, признанному лучшим игроком английской премьер-лиги сезона-2017/18. Об этом сообщает газета "Аль-Ватан" со ссылкой на слова заместителя главы муниципального совета Мекки Фахда ар-Роуки.

Салах сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки, кроме особой зоны, где находится главная святыня ислама, "Запретная мечеть". Если футболист не захочет принять участок в качестве награды, власти выдадут игроку денежную премию, эквивалентную стоимости участка.

По словам Фахда ар-Роуки, Салах оказывает положительное влияние на молодежь.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 46 игр за "Ливерпуль" и отличился 32 голами.