Владелец "Ливерпуля" опроверг сообщения о продаже клуба

Американская компания FSG (Fenway Sports Group), которой принадлежит "Ливерпуль", опровергла информацию о продаже клуба. Ранее New York Post сообщала, что мерсисайдский клуб может быть продан за 2 миллиарда долларов.

- От имени владельца клуба мы хотим опровергнуть эти безосновательные спекуляции, - говорится в заявлении FSG, текст которого приводит Liverpool Echo. - Подчеркиваем в очередной раз, что "Ливерпуль" не продается.

"Ливерпуль" занимает 3-е место в чемпионате Англии после 11 туров. В активе мерсисайдцев 27 очков.

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