23:23 24 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Владелец "Лестера" попросил фанатов уважать его решение уволить Раньери

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Владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха обратился к фанатам на своей странице в "Инстаграме" с просьбой уважать его решение уволить Клаудио Раньери с поста главного тренера. Итальянский специалист в сезоне-2015/16 привел команду к первому в истории чемпионству, а накануне был уволен за неудовлетворительные результаты.

 
Клаудио РАНЬЕРИ.Конец сказки. "Лестер" уволил Раньери

"Благодарен фанатам, которые еще не утратили любовь и понимание. Спасибо и тем, кто продолжает критиковать меня и остальное руководство. Вас я тоже понимаю. 

Пожалуйста, уважайте мое решение. Я никогда не подведу клуб. За семь лет моей усердной работы я делал клуб лучше и лучше всеми возможными способами. 

Нет смысла говорить о деньгах. Все деньги инвестируются в клуб. 

Хочу воспользоваться моментом и попрощаться с "Инстаграмом". Больше в "Инстаграме" вы меня не увидите", - написал Шриваддханапрабха.

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