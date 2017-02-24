Владелец "Лестера" попросил фанатов уважать его решение уволить Раньери

Владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха обратился к фанатам на своей странице в "Инстаграме" с просьбой уважать его решение уволить Клаудио Раньери с поста главного тренера. Итальянский специалист в сезоне-2015/16 привел команду к первому в истории чемпионству, а накануне был уволен за неудовлетворительные результаты.

"Благодарен фанатам, которые еще не утратили любовь и понимание. Спасибо и тем, кто продолжает критиковать меня и остальное руководство. Вас я тоже понимаю.

Пожалуйста, уважайте мое решение. Я никогда не подведу клуб. За семь лет моей усердной работы я делал клуб лучше и лучше всеми возможными способами.

Нет смысла говорить о деньгах. Все деньги инвестируются в клуб.

Хочу воспользоваться моментом и попрощаться с "Инстаграмом". Больше в "Инстаграме" вы меня не увидите", - написал Шриваддханапрабха.