Владелец "Фулхэма": "Раньери проделал легендарную работу с "Лестером"

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан доволен тем, что Клаудио Раньери согласился возглавить команду, которая борется за выживание и находится на последнем месте в премьер-лиге. Он подчеркнул, что вел переговоры с разными специалистами.

– Мы не собирались совершать большие перемены, не имея хорошего плана, – цитирует официальный сайт "Фулхэма" Хана. – Очень важно, что тренер калибра Раньери принял этот вызов. Приглашение Раньери не несет риска для нас, потому что он хорошо готов к премьер-лиге. Он знает, что сейчас нужно "Фулхэму". Раньери проделал легендарную работу с "Лестером" совсем недавно. Можно посмотреть на большой опыт работы Клаудио с "Челси", с большими командами в Европе. Очевидно, что мы заполучили экстраординарного специалиста.