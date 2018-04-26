Владелец "Фулхэма" готов купить "Уэмбли" за 800 миллионов фунтов

Футбольная ассоциация Англии (FA) получила предложение о покупке стадиона "Уэмбли" за 800 миллионов фунтов, сообщает BBC. По информации источника, в эту сумму входят 500 миллионов за саму арену, а также 300 миллионов для сохранения одноименного бизнес-клуба.

Как отмечается, потенциальная сделка обсуждалась на заседании правления, которое состоялось 26 апреля. Потенциальным покупателем "Уэмбли" является американский бизнесмен, владелец "Фулхэма" и клуба НФЛ "Джэксонвилл Джагуарс" Шахид Хан.

Новый "Уэмбли" был построен на месте старого стадиона, который носил такое же название. Работы велись с 2003 по 2007 год. Стоимость арены, на момент завершения строительства, составляля 798 миллионов фунтов.

"Уэмбли" - домашний стадион сборной Англии, который также принимает полуфиналы и финал Кубка Англии, а также решающую игру плей-офф чемпионшипа за право сыграть в премьер-лиге. В сезоне-2017/18 эта арена является домашней для "Тоттенхэма", который летом переедет на новый стадион.

"Фулхэм" с сезона-2014/15 выступает во втором по силе дивизионе английского футбола, чемпионшипе. В этом году команда за 2 тура до конца турнира занимает третье место в турнирной таблице, набрав 85 очков. Отставание от второй строчки, которая гарантирует выход в премьер-лигу без участия в плей-офф, 1 очко.