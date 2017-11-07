Владелец "Эвертона" хочет, чтобы Симеоне возглавил команду

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заинтересован в услугах тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Как информирует Sky Sports, ливерпульский клуб в рамках долгосрочного сотрудничества хочет заполучить именно аргентинского специалиста.

Отмечается, что Мошири понимает, что такой вариант развития событий почти невозможен. Другими претендентами на пост главного тренера "ирисок" являются Сэм Аллардайс и наставник "Уотфорда" Марко Силва.

Добавим, что Симеоне недавно продлил контракт с "Атлетико". Новое соглашение рассчитано до 2020 года.