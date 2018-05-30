Владелец "Астон Виллы" объяснил, почему уходит Терри

Владелец "Астон Виллы" Тони Ся рассказал, что клуб не продлил контракт с защитником Джоном Терри из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей. Ранее английский клуб объявил, что 37-летний защитник не будет играть за команду в следующем сезоне.

- Нас ждут несколько вызовов в связи с правилами финансового фэйр-плей, - приводит Daily Mail слова Ся. - Я - болельщик "Астон Виллы", но в то же время и бизнесмен. В нынешней ситуации клубу нужно переосмыслить не только последние два года, но и свои последние десять лет. Нам необходимо быть стабильным клубом. Люди приходят и уходят. Это футбольный круговорот.

Напомним, в Терри перешел в "Астон Виллу" летом 2017 года. В прошедшем сезоне "львы" заняли четвертое место в чемпионшипе и не смогли вернуться в премьер-лигу.