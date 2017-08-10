Владельцы "МЮ" могут продать 2 процента акций клуба

Семья Глейзеров, которой принадлежит "Манчестер Юнайтед", намерена продать около 2 процентов акций клуба, утверждает BBC. По данным источника, оформление сделки запланировано на следующий вторник, 15 августа.

За счет продажи акций на фондовом рынке США окажутся около 20 процентов акций манкунианцев, дающих ограниченное право голоса. За счет продажи бумаг клуба семья Глейзеров планирет заработать около 56,4 миллиона фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро).

Отметим, что это не первый случай продажи Глейзерами части акций. Американские бизнесмены владеют английским клубом с 2005 года. Права на клуб обошлись им примерно в 790 миллионов фунтов (876,3 миллиона евро).