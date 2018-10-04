Владельцы "Манчестер Юнайтед" не намерены увольнять Моуринью

Семья Глейзер, которой принадлежит "Манчестер Юнайтед", не намерена увольнять главного тренера команды Жозе Моуринью, информирует ESPN.

Отмечается, что владельцы знают о непростой ситуации в команде, в частности о напряженных отношениях Моуринью с полузащитником Полем Погба.

Однако отставка тренера не планируется, несмотря на это и плохие результаты команды в последних матчах (четыре матча без побед).

Напомним, семья Глейзер купила "МЮ" в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. Моуринью возглавил команду в мае 2016 года. Под его руководством "МЮ" завоевал Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и победил в Лиге Европы. Контракт Моуринью рассчитан до 2020 года.