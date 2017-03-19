09:30 | ФУТБОЛ — Англия

Владельцы "Манчестер Сити" планируют приобрести клуб из Южной Америки

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Владельцы "Манчестер Сити" планируют увеличить сеть своих клубов по всему миру, сообщает Daily Mail. Руководство британской команды рассматривает вариант с приобретением клуба из Южной Америки или Китая. На данный момент компании The City Football Group принадлежат команды "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и доля в японском клубе "Йокогама Маринос".

– Главное для нас, это выбрать правильные команды в разных городах и в хороших чемпионатах, – сказал коммерческий директор The City Football Group Том Глик. – Мы открыты для предложений. Есть целый ряд лиг и стран, которые очень интересны для нас. Но мы в равной степени сосредоточены на том, чтобы все наши команды добивались высоких результатов на самых высоких уровнях.

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