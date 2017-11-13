Владельцы "Лестера" должны правительству Таиланда больше 300 миллионов фунтов

Тайское правительство выдвинуло против владельцев "Лестера" иск, информирует Reuters. Одна из компаний, во главе которой стоит владелец английского клуб Вишай Шривадданапрабха, не заплатила тайскому правительству 323 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что сегодня прошло слушание по этому делу в уголовном суде Бангкока. Орган сообщил, что готов выслушать показания свидетелей в феврале следующего года. Иск против компании был подан еще в июле.

Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году. В этом сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате Англии. В активе команды 13 очков.