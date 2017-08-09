Витсель бросил вызов Феллаини

Бельгийский полузащитник "Тяньцзиня" Аксель Витсель, ранее выступавший в "Зените", с иронией отреагировал на фотографию соотечественника Маруана Феллаини, сделанную во время финального матча Суперкубка УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом" (1:2). На странице в Твиттере Витсель опубликовал свое фото, на котором его выражение лица похоже на кадр с Феллаини.
Отметим, что фото футболиста стало мемом. Пользователи создали ряд фотографий, на которых лицо игрока обдувает вентилятор, используется в качестве подставки под свечу или заменяет Криштиану Роналду в его известном бюсте.
"Я называю это Феллаиничеллендж", - написал Витсель.
I officially call this #TheFellaChallenge 😂 @Fellaini pic.twitter.com/mHzHlZ3PGz– Axel Witsel (@axelwitsel28) 9 августа 2017 г.