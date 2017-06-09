13:55 | ФУТБОЛ — Англия

Виталий Мутко: "Хочется, чтобы Слуцкий подтвердил реноме нашей тренерской школы"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко пожелал удачи экс-главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому, который сегодня стал наставником "Халл Сити". Напомним, что после ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

– У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало, – цитирует ТАСС Мутко. – Теперь появился такой специалист. Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы.

Отметим, что в минувшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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