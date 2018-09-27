17:08 | Футбол — Англия

Виртуальный Чех пришел на переговоры в шлеме. Реальный Чех указал на ошибку. И она не в шлеме!

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Вратарь "Арсенала" Петр Чех прокомментировал забавный скриншот из футбольного симулятора серии FIFA. Виртуальная модель персонажа носит защитный шлем, как и сам Чех во время матчей, из-за особенностей игры компьютерный Чех оказался в нелепой ситуации, "явившись" в этом шлеме на официальные переговоры. 

Настоящий Чех отреагировал с юмором: "Это неправильно, ребята... Я бы надел галстук".

 

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