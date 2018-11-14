Virgin Media просубсидирует билеты на два гостевых матча "Саутгемптона"

Спонсор "Саутгемптона" Virgin Media оплатит часть стоимости билетов на ближайшие два выездных матча "святых". Цена билет на каждую игру будет составлять около 20 фунтов.

Virgin Media планирует субсидировать билеты на выездные игры "Саутгемптона" в знак признания и поддержки, сообщает сайт команды. Спонсоры выбрали дальний выезд "святых" (325 миль) на матч 35-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" и новогоднюю встречу 21-го тура с "Челси" (2 января).

В текущем сезоне "Саутгемптон" после 12 матчей в чемпионате Англии занимает 17-е место с 8 очками.