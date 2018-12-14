Виргил ван Дейк: "У "Юнайтед" хорошие игроки в атаке, но мы не должны их бояться"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк считает, что его команда не должна бояться "Манчестер Юнайтед", несмотря на обилие сильных имен в атаке "красных дьяволов".

"Мы знаем, с чем столкнемся. У нас тоже неплохой темп, поэтому нам не нужно ничего бояться, но мы должны осознавать опасность "Манчестер Юнайтед". У них хорошие игроки, особенно в атаке, так что мы должны быть готовы. Но "Ливерпулю" также нужно показать свой футбол и оказать давление на соперника", - сказал ван Дейк в интервью Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в воскресенье, 16 декабря. Начало игры в 19:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.