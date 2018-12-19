Виргил ван Дейк: "Сказал Алиссону, что мы пропустили гол от "МЮ" из-за него"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк рассказал, что покритиковал вратаря Алиссона за пропущенный гол в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (3:1). "МЮ" забил единственный мяч после ошибки голкипера.

– Я сказал сразу ему: "Мы пропустили гол из-за тебя!" Но ведь очевидно, что в целом он играл фантастически, – цитирует Goal ван Дейка. – А ошибки случаются. Все их совершают. Мы блестяще отреагировали на этот гол, сыграв шикарно во втором тайме. И я подбадривал Алиссона: "Держи голову выше, и все будет хорошо".