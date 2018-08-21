Виргил ван Дейк: "Ливерпуль" должен попытаться выиграть все матчи"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что игра получилась сложной. Также он надеется, что удастся выиграть все оставшиеся встречи.

– Это очень сложная игра, – цитирует BBC ван Дейка. – Мы знали это перед игрой. Не думаю, что большие команды когда-либо выигрывали здесь, чувствуя себя комфортно. Доволен, что не пропустили. Считаю, "Ливерпуль" заслужил три очка. Мы были готовы к бою.

У нас потрясающая команда и тренер. Мы каждый день тренируемся, чтобы стать лучше. Сегодня мы показали много хорошего – сегодня нам можно гордиться собой. Мы должны попытаться выиграть все матчи. Это будет очень долгий путь и сложный год.