Вирджил ван Дейк: "За меня было заплачено было много денег, но я ничего не могу с этим поделать"

Новичок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк считает, что он сможет прогрессировать под руководством Юргена Клоппа. Защитник, который будет выступать под номером 4, перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". По данным СМИ, он стал самым дорогим защитником в истории - "красные" заплатили за него 75 миллионов фунтов.

- В "Ливерпуле" все знают, какой Клопп тренер, насколько он живой, как он делает игроков лучше и придает им уверенность, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" ван Дейка. - Это подходит мне. Думаю, он сможет сделать из меня более сильного футболиста.

- Он сказал, что считает трансфер правильным. Вы согласны?

- У меня такое же ощущение. Да, было заплачено много денег, но я ничего не могу с этим сделать. Это только рынок. Все, что я могу делать - это усердно работать и быть каждый день на 100 процентов готовым.