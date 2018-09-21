Вингер "Брайтона" рассказал о нервном срыве после смерти отца и ухода жены

Нападающий "Брайтона" Антони Кноккарт признался, что у него был серьезный личный кризис в прошлом сезоне. Через шесть месяцев после смерти отца его жена с ребенком подала на развод, поэтому игрок погрузился в отчаяние.

- В прошлом сезоне я пережил депрессию, мне было очень тяжело и психически невозможно нормально играть, - цитирует France Football Кноккарта. - Развод произошел в прошлом году во время предсезонной подготовки, поэтому было очень тяжело, особенно после смерти моего отца. Когда я потерял отца, самым важным для меня были моя жена и мой ребенок. Это были люди, которые мне нужны, но шесть месяцев спустя я понял, что их уже нет... была только депрессия. Были времена, когда я даже не думал о футболе.

Я рассказал об этому капитану, который поговорил с тренером. Они нашли мне психолога, который очень помог. Хотел бы извиниться перед фанатами за мой уровень, показанный в прошлом сезоне. Не хочу, чтобы кто-то пережил то, что пережил я. Спасибо клубу за помощь. Хочу обратиться к другим игрокам и не только, если вы пройдете через такие вещи, то немедленно поговорите об этом, найдите психолога. Не бойтесь.