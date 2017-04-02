Вильям Галлас: "Не согласен с Венгером, "Челси" - лучший клуб Лондона"

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас не согласен со словами главного тренера "канониров" Арсена Венгера, который заявил, что его команда является лучшей в Лондоне. По словам экс-футболиста, главный клуб столицы Великобритании - "Челси".

- Главная команда Лондона - "Челси". В чемпионате Англии они идут на первом месте и близки к завоеванию чемпионского титула, - приводит talkSPORT слова Галласа. - "Синие" четырежды выигрывали премьер-лигу. Если сравнивать "Челси" с "Тоттенхэмом" или "Арсеналом", именно они являются лучшим клубом Лондона.