Виллиан: "Я никогда не говорил, что хочу уйти из "Челси"

Нападающий "Челси" Виллиан заявил, что он счастлив в лондонском клубе и никогда не говорил о желании его покинуть. Летом зарубежные СМИ писали о том, что 30-летний бразилец может перейти в "Барселону".

- Я никогда не говорил, что хочу покинуть "Челси", - цитирует Виллиана портал Goal. - Хочу остаться здесь как можно дольше. Счастлив находиться в этом клубе.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии.

В текущем сезоне бразилец провел 5 матчей за лондонский клуб и отметился одной результативной передачей.

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