Виллиан: "Ушел бы из "Челси", если бы Конте остался"

Нападающий "Челси" Виллиан вновь сказал о том, что ему было непросто работать с бывшим главным тренером "синих" Антонио Конте. Бразилец отметил, что при Маурицио Сарри команда получает удовольствие от своей игры.

Виллиан: "Останусь в "Челси", если только меня не продадут"

– Остался бы я в "Челси", будь тут Конте? Ни за что, – цитирует Evening Standard Виллиана. – Я здесь, потому что я хочу играть за "Челси". Уйду, если клуб этого захочет.

Думаю, у нас хорошие шансы перевернуть ситуацию, потому что теперь мы иначе играем в футбол. Тренер говорит нам получать удовольствие на поле, но быть ответственными. Теперь мы играем иначе, вот почему можем создать проблемы "Арсеналу".

Здорово ли играть в таком ключе? Думаю, да. У нас много качественных игроков в атаке, таких как Эден Азар и Педро. Тех, кто хочет играть в футбол. Вот почему Сарри говорил о "веселом" футболе, когда только приехал в "Челси". Именно так мы будем пытаться играть в этом сезоне.

Похоже ли это на бразильскую самбу? Да. Так мы играем в Бразилии. Мы будем пыться играть здесь также, используя наши навыки и движение.

В первом туре чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" (3:0). Во втором туре "синие" дома встретятся с "Арсеналом" (18 августа, начало - 19.30 по московскому времени).