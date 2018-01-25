Виллиан получил травму в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после поражения от "Арсенала" в матче 1/2 финала Кубка лиги (1:2) отметил, что травма Виллиана стала одним из ключевых моментов встречи. Бразилец уже на 30-й минуте был вынужден покинуть поле.

- Травма Виллиана стала одним из ключевых моментов матча, поскольку у нас было не так много возможностей заменить его, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мората​ сегодня не смог сыграть, и поэтому решение выпустить на поле Росса Баркли было в какой-то мере вынужденным.

Росс действительно сильный игрок с отличными перспективами, который очень важен для "Челси", однако ему требуется время на адаптацию к нашему футболу. Ему необходимо много работать, но при этом я доволен его сегодняшним выступлением. Я ценю самоотдачу своих игроков, которые сегодня выложились на 120 процентов в стремлении выйти в финал.

В нынешнем сезоне каждый из нас отдает все силы для команды, и с завтрашнего дня мы продолжаем работать дальше. Все мы, как и наши болельщики, разочарованы результатом, но это футбол и мы должны продолжать двигаться дальше вместе.