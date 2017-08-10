Виллиан подтвердил факт переговоров с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Челси" Виллиан сообщил, что несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно, он не собирается уходить из лондонского клуба. Вместе с тем, бразилец отметил, что хорошо относится к главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью, с которым работал в стане "синих".

- С моим агентом было несколько разговоров, поскольку я уже работал с Моуринью и мы подружились, - цитирует Goal Виллиана. - Я нравлюсь ему, а он - мне. И как тренер, и как человек. Я признателен ему за то, что он доверял мне (переход бразильца из "Анжи" совпал с возвращением португальского тренера в английский клуб. - Прим "СЭ"). Одним словом, "МЮ" беседовал с моим агентом, но не сложилось. "Челси" не хотел вести переговоров, да и меня здесь все устраивает.

Напомним, Виллан, которому накануне, 9 августа, исполнилось 29 лет, выступает за "Челси" с 2013 года. В составе лондонцев он провел 181 матч, забив 31 гол.