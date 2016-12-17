Виллиан: "Оскар уже попрощался с игроками "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан считает, что Оскар поступил правильно, приняв предложение от китайского клуба "Шанхай Шанган". Оскар, который зимой перейдет в "Шанхай", станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире. Китайский клуб предложил 25-летнему бразильцу годовой оклад в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Еженедельная зарплата футболиста составит 400 тысяч фунтов стерлингов.

– Оскар уже попрощался с нами. Он является моим другом и замечательным футблистом, жаль, что он уходит, – приводит ESPN слова Виллиана. – Однако когда поступают такие предложения, нужно подумать и о своей семье. Век футболиста короток.