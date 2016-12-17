Виллиан: "Оскар уже попрощался с игроками "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан считает, что Оскар поступил правильно, приняв предложение от китайского клуба "Шанхай Шанган". Оскар, который зимой перейдет в "Шанхай", станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире. Китайский клуб предложил 25-летнему бразильцу годовой оклад в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Еженедельная зарплата футболиста составит 400 тысяч фунтов стерлингов.
– Оскар уже попрощался с нами. Он является моим другом и замечательным футблистом, жаль, что он уходит, – приводит ESPN слова Виллиана. – Однако когда поступают такие предложения, нужно подумать и о своей семье. Век футболиста короток.
bemegott 2
годик-два попылит в киталии и вернется в европу
22:16 17 декабря
serzheo
Ну да, можно подумать Оскар нищий... Да он уже обеспечил своих внуков и правнуков. Обычная жадность ничего нового.
22:06 17 декабря
dominels.ru
офигеть, это почти 31 млн рублей в неделю, или 120 млн руб в месяц )))
22:04 17 декабря