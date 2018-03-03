Виллиан: "Некоторые игроки, оказавшись в моей ситуации, захотели бы сменить клуб, но не я"

Полузащитник "Челси" Виллиан не намерен покидать клуб несмотря на то, что стал получать меньше игрового времени. Также он признался, что готов продлить контракт с "синими". Его нынешнее соглашение рассчитано до 2020 года.

– Иногда некоторые игроки в такие моменты хотят покинуть клуб, но не я, – цитирует Globo Виллиана. – Я всегда знал, что мое место здесь - в "Челси". Конечно, хочу играть всегда, но очевидно, что такого нельзя играть во всех матчах. Особенно, когда матчи каждые три дня. Все зависит от тренера.

Моя цель – оставаться в "Челси". Если клуб больше не хочет видеть меня в команде, то придется найти другой клуб (смеется). Хочу оставаться в "Челси" еще много лет. Готов продлить контракт. Об этом мы еще не говорили, но это может случиться.